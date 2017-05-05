В Самаре будет постепенно теплеть
5 мая 2017 21:14
58
Временами будут перепадать небольшие дожди, ветер поменяет свое направление с северного на южное и юго-восточное. Дневные температуры воздуха постепенно начнут повышаться и в начале следующей недели преодолеют 20° отметку.
Прогноз погоды на субботу
Ночь. Переменная облачность. Без осадков. Ветер ю-з 5-10 м/с. Температура воздуха 0 ... 5 °C, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -0,-2 °C.
День. Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха 13 ... 18 °C.
Прогноз погоды на воскресенье
Ночь. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер ю-з 8-13 м/с. Температура воздуха 5 ... 10 °C.
День. Переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь. Ветер с-з 8-13 м/с. Температура 9 ... 14 °C.
Прогноз погоды на понедельник
Ночь. Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха 0 ... 5 °C, на поверхности почвы -0-2 °C.
День. Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер ю-в 7-12 м/с. Температура 12 ... 17 °C, на юге до 22 °C.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 мая 2017 21:14
Временами будут перепадать небольшие дожди. Социум
52
5 мая 2017 19:07
Самарская область была названа в числе отстающих регионов, в которых осталось самое большое число нерасселенного аварийного жилья. Социум
116
Здравоохранение
5 мая 2017 10:20
Главный специалист управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Булат... Здравоохранение
336
4 мая 2017 20:53
До этого назначения она исполняла обязанности заместителя главного врача поликлиники по медицинской части. Здравоохранение
719
4 мая 2017 13:08
Самарская область не вошла в шестерку самых проблемных регионов. Здравоохранение
164
Туризм
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
247
2 мая 2017 11:19
Рейтинг составлен по результатам анализа спроса и предложений. Туризм
276
2 мая 2017 10:52
Итальянские строительные компании едут на полуостров для реализации совместного бизнес-проекта. Туризм
253
Образование
5 мая 2017 11:43
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
161
3 мая 2017 15:38
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов. Образование
352
Культура
5 мая 2017 13:09
До этого в Самаре балет ставили в 1997 году. Культура
175
4 мая 2017 13:39
Книжные магазины в наше время не всегда пользуются популярностью. Поэтому владельцы стараются придумать что-то новое для того, чтобы привлечь новых клиентов. Культура
61
3 мая 2017 21:07Жизнь вместе после измены
Принять факт измены, какой бы она ни была, всегда трудно. И не важно, был ли это разовый поступок супруга или его постоянная связь на стороне. Культура
62
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
79
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
252
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
159
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
369
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
933
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1100
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1317
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2642
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1558
Фоторепортажи
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
979
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
475
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
908
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2148
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3164
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3259
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают