В Самаре будет постепенно теплеть

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Временами будут перепадать небольшие дожди, ветер поменяет свое направление с северного на южное и юго-восточное. Дневные температуры воздуха постепенно начнут повышаться и в начале следующей недели преодолеют 20° отметку.Ночь. Переменная облачность. Без осадков. Ветер ю-з 5-10 м/с. Температура воздуха 0 ... 5 °C, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -0,-2 °C.День. Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха 13 ... 18 °C.Ночь. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер ю-з 8-13 м/с. Температура воздуха 5 ... 10 °C.День. Переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь. Ветер с-з 8-13 м/с. Температура 9 ... 14 °C.Ночь. Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха 0 ... 5 °C, на поверхности почвы -0-2 °C.День. Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер ю-в 7-12 м/с. Температура 12 ... 17 °C, на юге до 22 °C.