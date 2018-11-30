В Самаре будет ограничено движения по улице Рабочая
30 ноября 2018 17:57
102
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 ноября 2018 18:13
По мнению Василия Власова, ответственность за установку камер должны нести агрегаторы такси. Социум
79
30 ноября 2018 17:57
С 07:00 1 декабря до 22:00 2 декабря. Социум
101
30 ноября 2018 15:59
Мобильный пункт для голосования приехал к ним прямо на работу – в центр кинологической службы. Социум
121
Здравоохранение
30 ноября 2018 14:29
В 2018 году темой Всемирного дня борьбы со СПИД выбран призыв «Знай свой статус», надо отметить, что это очень близко по духу к идее, которую продвигает в... Здравоохранение
193
30 ноября 2018 13:09
Курсы реабилитации пройдут около 500 больных. Здравоохранение
154
29 ноября 2018 20:20
Медицинские работники подготовили для жителей Самарской области рекомендации, как уберечь здоровье в морозы, что лучше надеть перед выходом на улицу, как... Здравоохранение
402
Новости медицины
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
45
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
96
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
316
Туризм
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2072
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
214
27 ноября 2018 10:37
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
255
Образование
30 ноября 2018 12:34
Выход на международный уровень обеспечили результаты научной школы академика Виктора Сойфера. Образование
193
29 ноября 2018 22:56
В настоящее время концепция нового формата СГОАН обсуждается, проводятся переговоры и решаются вопросы финансирования. Образование
451
29 ноября 2018 18:54
Не секрет, что многие студентки вузов и техникумов, во время обучения выходят замуж и рожают детей. Конечно, появление новой семьи в стране, это хорошо, и даже... Образование
46
Культура
29 ноября 2018 18:51
Практически каждый человек, проживающий в Москве, интересуется в определенной степени новостями своего города. Культура
44
29 ноября 2018 15:32
30 ноября в Тольяттинском театре кукол пройдет праздничное торжество. Культура
305
29 ноября 2018 12:49
Будет зажжен светильник и устроен праздничный концерт для взрослых и детей. Культура
198
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
326
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
626
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1704
Видео
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
148
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
604
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
545
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
997
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1090
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1025
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
911
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
872
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1293
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1682
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1710
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2883
Мероприятия