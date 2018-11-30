В Самаре будет ограничено движения по улице Рабочая

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по ремонту тепловых сетей с 07:00 1 декабря 2018 года до 22:00 2 декабря 2018 года на территории Самары будет ограничено движение по улице Рабочая на участке от ул. Арцыбушевская до ул. Буянова, передает пресс-служба горадминистрации.