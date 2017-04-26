В Самаре более 50% граждан считают, что их права не соблюдают
26 апреля 2017 10:04
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Самым важным правом самарцы назвали возможность получить бесплатную медицинскую помощь.
В Самарской области только 40,7% граждан считают, что их права соблюдаются. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.
По ее словам, такая цифра сформировалась из результатов социологического исследования, которой проводил «Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева».
Омбудсмен рассказала, что 53,3%жителей губернии недовольны соблюдением их прав. В Тольятти, Сызрани и Ставрапольском районе количество недовольных доходит до 60%. Только в Хворостянском районе большинство граждан – 78% считают, что их права соблюдают.
В основном жители области жалуются на сотрудников сферы здравоохранения, работодателей, чиновников, правоохранительные органы, производителей товаров и работодателей.
Самым важным правом самарцы назвали возможность получить бесплатную медицинскую помощь. Однако пациентам часто хамят, отказываются принимать вне очереди с серьезными заболеваниями и повышают цены на услуги.
Другими острыми проблемами стали несоблюдение прав на бесплатное образование, труд, жилище и благоприятную окружающую среду.
Жилищный вопрос волнует чаще всего малоимущих самарцев. В настоящее время в очереди на улучшение условий проживания стоит 54 281 житель региона. Но переселение людей из аварийных и ветхих домов почти не движется. Самарская область входит в число 14 отстающих регионов страны по выполнению программы. Это происходит из-за того, что в области отсутствует маневренный и переселенческий фонд и нет временного жилья для погорельцев. Самое длительное ожидание жилья в области зафиксировано у мужчины. Он находится в списках на получение недвижимости с 1968 года.
Следующей проблемой Ольга Гальцова назвала безработицу и достойную оплату труда. В частности, оно нарушается в местах лишения свободы. В прошлом году там только 30% осужденным платили зарплату.
Соблюдение прав на благоприятную окружающую среду особенно остро стоит в части потребления питьевой воды. Почти 40% самарцев пьют воду, не соответствующую санитарно-гигиеническим требованиям, особенно в сельской местности. Также в некоторых районах области питьевой воды вообще не хватает.
Кроме того, за прошлый год в области возросло количество жалоб на деятельность правоохранительных органов. В 2016 году в губернии зафиксировали 44 102 преступления из них 43,3% произошли в общественных местах. Таким образом ежедневно в области совершают по 120 правонарушений различного уровня. При этом стражи порядка смогли раскрыть лишь треть из них. Другие уголовные дела были закрыты или остановлены, пишет 63.ру.
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