В Самаре более 1500 муниципальных служащих вышли на зимний субботник
9 февраля 2019 14:22
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В субботу, 9 февраля, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова во всем регионе проходит зимний муниципальный субботник. Ликвидировать последствия рекордных снегопадов в Самаре под руководством Главы города Елены Лапушкиной вышли более 1500 сотрудников городской и районных администраций, а также муниципальных предприятий и управляющих компаний.
В рамках субботника глава города посетила Промышленный район и лично помогла расчистить от снега дворовые территории Приволжского микрорайона - двор на Тополей, 6 и территорию детского сада №138. Кроме того, Елена Лапушкина проконтролировала уборку территории, прилегающей к школе №100, внутриквартальных проездов, а также Школьной аллеи - общественного пространства, благоустроенного в 2018 году по программе "Формирование комфортной городской среды".
"Сегодня к уборке вверенных территорий подключились сотрудники абсолютно всех районных администраций, муниципальных предприятий и структурных подразделений городской Администрации. В первую очередь от снега расчищают территории, прилегающие к социальных объектам - медицинским учреждениям, школам и детским садам. Не остаются без внимания и дворовые территории, общественные пространства и объекты улично-дорожной сети", - сказала Глава Самары.
При этом Елена Лапушкина подчеркнула, что проведение зимнего субботника - мера вынужденная. Управляющие компании и коммунальные службы должны самостоятельно наводить порядок на территориях, которые они обслуживают. Привлечь дополнительные ресурсы пришлось из-за аномальных осадков, накрывших Самару этой зимой: на сегодняшний день на городские полигоны уже вывезено более 540 000 тонн осадков.
"Подготовку к субботнику мы начали вчера вечером: управляющим микрорайонов было дано задание оповестить жителей о том, что будет проводиться уборка дворов, попросить их не оставлять машины, чтобы техника могла зайти на территорию и расчистить проезды. Многие откликнулись на нашу просьбу, это позволило активно задействовать снегоуборочную технику, качественнее выполнить работы. Так только в Приволжский микрорайон мы вывели 28 единиц техники, в Западный поселок - 6 единиц, охватили Заводское шоссе, проспект Кирова и другие территории", - рассказал глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков.
В других районах города работа велась не менее активно. К примеру, в Советском районе по просьбам жителей сотрудники администрации расчистили подход к детскому саду №255 и другим социальным объектам, в Самарском - спуск по улице Льва Толстого, Венцека и Ленинградский спуск, в Кировском - территорию озера в районе дома №321 по проспекту Кирова, детского сада №12 и школы №157, в Куйбышевском - территорию школы №57, внутриквартальную территорию в районе дома №4 по улице Хасановской и двор по Пугачевскому тракту, 16, в Железнодорожном - подходы к поликлинике №13, школам и детским садам.
Всего для уборки городских территорий в день субботника было привлечено 545 единиц спецтехники, а общее количество муниципальных служащих, сотрудников управляющих компаний и общественных организаций, вышедших на уборку снега, составило более 5600 человек, передает пресс-служба администрации Самары.
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Комментарии
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Всего для уборки городских территорий в день субботника было привлечено 545 единиц спецтехники, а общее количество вышедших на уборку снега, составило более 5600... Социум
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