В Самаре бесплатно выступят молодежные театры

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В Самару приедут молодежные театры из Белгорода, Брянска, Волгограда, Глазова (Удмуртия), Пушкино (Московская область) и Уфы (Башкортостан). Самарский регион представят учебный театр СГИК, АРТ-Студия «ORANGE» и коллектив народного творчества театр-студия «САД».Хэдлайнером фестиваля станет «SlavТеатр» из Екатеринбурга, который представит спектакль-перфоманс «Класс-концерт» вне конкурсной программы.Участники фестиваля будут выступать в режиме нон-стоп. Четырехдневный марафон разножанровых постановок оценят жюри, в составе которого как самарские профессионалы, так и приглашенные деятели искусства. С инициативой о проведении фестиваля вышли студенты Самарского университета. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) поддержало начинание.Спектакли пройдут на сцене Дома культуры Самарского университета по адресу: Московское шоссе, 34а, корп. 16. Вход свободный, но по предварительной записи в социальной сети «ВКонтакте» у Екатерины Волковой https://vk.com/volkovaekatya (необходимо указать ФИО, названия спектаклей, количество мест и e-mail, для отправки электронных билетов), передает пресс-служба СДМ.Фото: соцсети