В Самаре Сергей Валенков принял участие в заседании «круглого стола» по вопросам правового обеспечения мобилизационной подготовки
30 октября 2018 16:28
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Обсудить вопросы мобилизационной готовности государства собрались законодатели федерального и регионального уровней, представители Минобороны России, региональных органов исполнительной власти и правоохранительных структур.
Сергей Валенков поприветствовал участников «круглого стола» от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и выразил уверенность, что совместная работа позволит решить поставленные Президентом страны задачи и выработать новые подходы к организации и проведению мобилизации, совершенствованию соответствующей нормативной правовой базы.
«Мобилизационная готовность государства одна из ключевых составляющих системы его национальной безопасности. В своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации в марте текущего года Глава государства подчеркнул, что наша политика никогда не будет основываться на претензиях на исключительность, мы защищаем свои интересы и уважаем интересы других стран, а военная мощь России – это надежная гарантия мира на нашей планете. В условиях современной международной и военно-политической обстановки реализация стратегического приоритета национальной безопасности Российской Федерации – национальной обороны – во многом зависит от эффективности деятельности по заблаговременной подготовке экономики, органов госвласти, местного самоуправления и организаций к функционированию в условиях военного времени.
Вместе с тем, результаты учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и выполнению мобилизационных планов свидетельствуют о присутствии недоработок. Наличие детально разработанных нормативных документов федерального уровня и уровня субъекта Федерации позволит качественно, всесторонне и в полном объеме организовать необходимую работу», – подчеркнул исполняющий обязанности заместителя полномочного представителя.
Участников «круглого стола» также поприветствовали временно исполняющий обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Александр Нефедов и председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.
В ходе заседания были заслушаны доклады членов Комитета Госдумы по обороне, депутатов Самарской Губернской Думы по вопросам законодательного обеспечения деятельности органов госвласти и МСУ в сфере мобилизационной подготовки, дана оценка состояния организации мобилизации в регионах Приволжского федерального округа.
В завершении обсуждения выработаны рекомендации по совершенствованию существующего федерального законодательства, которые будут направлены в Госдуму и Правительство Российской Федерации, передает пресс-служба ПФО.
Фото: пресс-служба ПФО
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