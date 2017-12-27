В Самаре Росгвардия организовала праздничный утренник для детей, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей

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В парке развлечений «Фанки-таун» детей встретили сказочные герои мультфильмов. Ребятам предстояло попасть в лабиринт, побывать в Париже и Риме и взять «языка». Вместе с аниматорами дети искали подсказки и разгадывали шифры, которые прятались за цифрами. После того, как все загадки были разгаданы, участников игры с наступающим праздником поздравил начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник Александр Эсауленко. А позже, за чашкой чая, он пообщался с родителями, поинтересовался их нуждами и чаяниями. После чаепития Александр Эсауленко вручил детям подарки.«Мы постарались подарить детям волшебную сказку, чтобы незабываемые впечатления у них остались надолго. Как начальник территориального органа Росгвардии могу твердо пообещать, что мы всегда будем помогать семьям наших погибших сотрудников ивоеннослужащих» - подчеркнул полковник Эсауленко.Кульминацией торжества стала встреча с главным волшебником праздника, Дедом Морозом. Малыши готовились к этому дню основательно. Они выучили стихи и песни. И каждый получил от Деда Мороза еще один подарок.Мероприятие проходило в рамках благотворительной новогодней акции по оказанию помощи семьям сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, и стало возможным при поддержке Приволжского округа национальной гвардии, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области