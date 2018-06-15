В Самаре ОНФ откроет «уголок творчества и памяти» Станислава Говорухина

Они будут открыты и в выходной день. В Самаре «уголок творчества и памяти Станислава Говорухина по инициативе ОНФ откроется 16 июня (суббота) в 10.00 в кинотеатре «Художественный» по адресу: Самара, улица Куйбышева, 105.Об этом рассказал руководитель самарского исполкома ОНФ Владимир Марин.«Станислав Сергеевич навсегда останется человеком-эпохой, кредо которого были – правда и справедливость. Станислав Говорухин был для нас не только большим художником, режиссером, он был мудрым наставником, символом Общероссийского народного фронта и останется таким в наших сердцах. Мы открываем «уголок творчества и памяти» великого режиссёра, где каждый желающий в специальной книге памяти сможет написать свои слова о Станиславе Сергеевиче и оставить соболезнования. Также на сайте ОНФ будет доступна электронная книга памяти Станислава Сергеевича, где будут виртуализированы все собранные отклики», - сказал Анисимов, сообщает пресс-служба ОНФ в Самарской области.