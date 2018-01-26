В Самаре «Молодежка ОНФ» проведет всероссийскую акцию «Открытка памяти»
26 января 2018 14:31
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В День полного освобождения Ленинграда от блокады, длившейся почти 900 дней, 27 января команда «Молодежки ОНФ» готовит всероссийскую акцию «Открытка памяти».
В Самаре эта акция пройдет в здании железнодорожного вокзала, где будут организованы информационные точки «Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся». На данных точках все желающие смогут получить информацию о блокаде Ленинграда. Также будут выдаваться «Открытки памяти» с информацией о блокаде в цифрах.
Вместе с представителями движения «Молодежка ОНФ» акцию в Самаре организуют участники военно-патриотического объединения «Сокол».
«Печальные цифры статистики, напоминающие о потерях и лишениях жителей блокадного Ленинграда, не могут никого оставить равнодушными. В этот день мы напомним жителям и гостям города о мужестве советского народа, выстоявшего в борьбе за жизнь, независимость от фашистского режима», - пояснить идею акции сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.
Спустя более 70 лет важно помнить о пережитых днях, о том, как умирали дети от голода. В знак этого на столах будут разложены и подписаны кусочки хлеба в норме, которая выдавалась в определенный период блокады. А также карточки с составом хлеба Блокады.
Нынешнему поколению, выросшему при полном изобилии на прилавках, трудно представить, что такое норма хлеба и как на нее прожить, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.
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