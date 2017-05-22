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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре, в связи с проведением праздничного мероприятия «Последний звонок», ограничат движение по Ленинградской

22 мая 2017 14:45
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Кроме того, с 20:00 24 мая 2017 года до 15:00 25 мая 2017 года будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением на территории г. о. Самара праздничного мероприятия «Последний звонок» будет ограничено движение по ул. Ленинградская. С 14:00 до 15:00 25 мая 2017 года закрывается участок по ул. Ленинградская от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького.

Кроме того, с 20:00 24 мая 2017 года до 15:00 25 мая 2017 года будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:

- по ул. Галактионовская от ул. Некрасовская до ул. Венцека;

- по ул. Ленинградская от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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