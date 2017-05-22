В Самаре, в связи с проведением праздничного мероприятия «Последний звонок», ограничат движение по Ленинградской

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в связи с проведением на территории г. о. Самара праздничного мероприятия «Последний звонок» будет ограничено движение по ул. Ленинградская.2017 годаКроме того,будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:- по ул. Галактионовская от ул. Некрасовская до ул. Венцека;- по ул. Ленинградская от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, сообщает пресс-служба администрации Самары.