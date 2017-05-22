В Самаре, в связи с проведением праздничного мероприятия «Последний звонок», ограничат движение по Ленинградской
22 мая 2017 14:45
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Кроме того, с 20:00 24 мая 2017 года до 15:00 25 мая 2017 года будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:
- по ул. Галактионовская от ул. Некрасовская до ул. Венцека;
- по ул. Ленинградская от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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