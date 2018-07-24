В Самаре в сквере Высоцкого состоится традиционный городской музыкальный фестиваль «Волга песни слышала…»

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Фестиваль организуется Департаментом культуры и молодежной политики Администрации г. о. Самара совместно с общественным фондом «Центр Владимира Высоцкого в Самаре».В мероприятии примут участие почитатели таланта и творчества Владимира Высоцкого: лауреаты международных конкурсов, авторы и исполнители песен, лауреаты фестиваля им. В. Грушина, лауреаты всероссийских конкурсов, музыканты из Самары, Москвы, Оренбурга, Сызрани, Тольятти, Жигулевска, Новокуйбышевска.Напомним, именно в Самаре в 1967 году Владимир Высоцкий впервые дал свой сольный открытый концерт перед большой – многотысячной - аудиторией. Память об этом знаменательном событии живет до сих пор. Имя Владимира Высоцкого не раз было запечатлено на карте нашего города. Именем этот замечательного человека названы сквер и улица Самары; на ул. Молодогвардейская есть памятник Высоцкому; в Самарской области проходит ежегодный Всероссийский фестиваль-регата памяти В. Высоцкого, сообщает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации