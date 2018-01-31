В Самаре стартует образовательная программа "Предакселератор GenerationS-2017"
31 января 2018 19:04
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Открытие очной программы пройдет в Самаре 2 февраля в 9:30 в Региональном центре инноваций StartupSamara (ул.Молодогвардейская, 151). Обучение в Предакселераторе состоит из онлайн-части, индивидуальной работы с менторами, очных мероприятий и финальной презентационной сессии – DemoDay. Онлайн-часть включает в себя лекции по основным темам технологического предпринимательства, которые помогут стартапам в проработке проектов. В феврале и марте пройдут очные интенсивы, где участники доработают свои идеи, познакомятся с экспертами и презентуют свои проекты потенциальным инвесторам.
Предакселератор – это федеральная программа подготовки стартапов ранних (предпосевной и посевной) стадий для участия в
корпоративных треках GenerationS.
Образовательная программа Предакселератора нацелена на повышение качества проектов и доведение их до следующей стадии развития.
По результатам конкурсного отбора участниками региональной акселерационной программы в Самаре стала 31 проектная команда, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: expert.ru
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