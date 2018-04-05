В Самаре состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
5 апреля 2018 17:57
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На совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся мер, направленных на предупреждение преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также профилактику алкоголизма и наркомании в подростковой среде.
Представитель ГУВД по Самарской области отметил, что по итогам первых двух месяцев 2018 года в регионе наблюдается снижение подростковой преступности на 10,7%. На 15% уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 42,9% - краж из квартир, на 25% - мошенничеств, на 85,7% - преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств, на 26,7% - совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 9,4% - группой несовершеннолетних или при их участии. В то же время зарегистрирован рост
количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 12,5% (с 273 до 307). При этом более половины составляют преступления, предусмотренные ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
Руководитель управления реализации общеобразовательных программ регионального министерства образования и науки Оксана Чуракова в своем докладе сделала акцент на первичной профилактике правонарушений среди детей и подростков. По ее словам, существенное значение в предупреждении криминальных проявлений несовершеннолетних имеет система дополнительного образования. В 2017 году общий охват вовлечения в нее детей и подростков составил 78,5%. В образовательных учреждениях при профилактической работе с трудными подростками применяется индивидуальный подход.
Ольга Чуракова отметила, что в области продолжается работа по внедрению служб школьной медиации, сейчас их 65. Планируется, что к концу года будет создано более ста. К настоящему времени школьными службами примирения решено 659 конфликтных ситуаций, через них прошло 2 997 подростков и 198 взрослых.
Врио первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области, председатель межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области Александр Нефёдов:
«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних должна быть всесторонней. Правовое информирование, охват дополнительным образованием, причем занятиями, которые действительно востребованы ребятами, снижение эмоциональной нагрузки на детей, неформальное взаимодействие с родителями, деятельность школьных психологов, выявление и контроль неблагополучных семей,
оказание социальной помощи, своевременная постановка трудных подростков на внутришкольный учет – всё это большая каждодневная комплексная работа. Её результаты влияют и на жизнь наших детей, и на развитие общества в целом», сообщает пресс-служба облправительства.
Фото volga.news
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