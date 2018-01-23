В Самаре обсудили возможности увеличения количества мест в детских садах

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Руководитель Департамента образованияотметила, что на данный момент в предоставлении мест нуждается 3 086 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Наиболее остро вопрос с нехваткой мест стоит в Кировском, Советском, Ленинском и Самарском районах, а самый благополучный в этом отношении – Куйбышевский район.Частично ликвидировать очередь помогут построенные в прошлом году детские сады в микрорайонах Волгарь, Крутые Ключи и Новая Самара. При этом окончательное решение вопроса возможно только с помощью реконструкции, капитального ремонта и строительства дополнительных дошкольных учреждений, а также при возвращении в систему муниципального образования зданий бывших детских садов.Так, в городском бюджете на 2018 год и плановый период до 2020 года предусмотрены средства на проектирование двух детских садов, а также на строительство и реконструкцию еще шести учреждений. Среди них – реконструкция недействующего детского сад на ул. Калинина, 4а, проектирование и реконструкция учреждения на ул. Подшипниковая, 27 и проведение капитального ремонта вфункционирующих детских садах на ул. Мориса Тореза, 83 и в поселке Прибрежный.Кроме того, активно ведется работа по освобождению помещений и переоборудованию зданий бывших детских садов. Например, идут переговоры по объектам, расположенным на ул. Ново-Вокзальной, 213 и на проспекте Карла Маркса, 448а. В настоящее время здание на Ново-Вокзальной частично арендует Центр занятости населения, а в помещении на Карла Маркса располагается учреждение,подведомственное областному министерству социально-демографической и семейной политики. При положительном решении вопроса вэтих зданиях проведут капитальный ремонт и откроют дошкольные учреждения.«По этим детским садам нужна детальная проработка вопроса. Необходимо подготовить информацию о том, сколько детей предполагаетсяразместить в этих учреждениях, какое количество людей сейчас работает в этих зданиях, какие требования предъявляются к помещениям, которые им будут предоставлены в качестве альтернативы. Давайте подготовим конкретные предложения и представим их главе региона», - обратиласьк представителям профильных департаментов.Также для решения вопроса администрацией проводятся переговоры с застройщиками, чтобы при разработке ими проектов планировки территорий учитывалась потребность в земельных участках для дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Самары.