В Самаре на Самарской площади у памятника Маршалу Устинову юнармейцы принесут присягу

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Парад Памяти является значимым событием, которое сохраняет и преумножает лучшие традиции российской истории, объединяет жителей Приволжского федерального округа вокруг исторически значимого события, передает пресс-служба облправительства.







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26 октября в 15.00 на Самарской площади у памятника Маршалу Устинову состоится принятие присяги юнармейцами. В рамках мероприятия будет организован прием во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Юнармию 70 молодых людей, которые пройдут в парадном расчете на Параде Памяти 7 ноября, посвященном военному параду в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года.