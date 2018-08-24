В Самаре частично ограничат движение по улице Революционной
24 августа 2018 14:12
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На данном участке ЗАО «Предприятие тепловых сетей» проведет аварийно-восстановительные работы на теплотрассе.
Движение автомобилей будет осуществляться по половине проезжей части в обоих направлениях. Проведение работ согласовано с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Срок завершения работ и полного открытия автодороги для движения – 30 августа 2018 года, передает пресс-служба облправительства.
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