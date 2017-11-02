В Самаре 6 ноября состоится официальное открытие памятника «Ил-2»
2 ноября 2017 12:57
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В Самаре 6 ноября в 11:00 состоится официальное открытие памятника «Ил-2» на кольце проспекта Кирова и Московского шоссе. Ранее власти обещали провести торжественное мероприятие 7 ноября — в годовщину парада 1941 года, пишет 63.ру.
— Дату решили перенести. В открытии примут участие первые лица региона, — рассказали представители властей.
Напомним, что 29 октября рабочие водрузили памятник на постамент.
Для справки:
«Ил-2» — это настоящий самолёт-штурмовик, построенный в Куйбышеве на авиационном заводе №18 (сейчас завод «Авиакор» — 63.ru). Воздушное судно сбили фашисты во время Великой Отечественной войны. Этот самолет был одним из 15 000 боевых машин, которых завод изготовил в течение 1941–1945 годов. Его нашли в болоте Мурманской области.
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