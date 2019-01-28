В Самаре 1 февраля стартует полуфинал Конкурса управленцев «Лидеры России» по ПФО

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В этом году, как и в прошлом, полуфинал в ПФО пройдет параллельно на двух площадках. В Самаре встретятся полуфиналисты изОренбургской области, Республики Башкирия, Республики Татарстан, Саратовской области, Самарской области и Ульяновской области. В этом году в полуфинал конкурса по ПФО было приглашено больше участников, чем в прошлом — 434 конкурсанта поборются за выход в финал.В первый день конкурсантам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.В Самаре торжественная церемония открытия полуфинала состоится 2 февраля в 10:00 по местному времени в гостинице «Холидэй Инн», по адресу ул. Алексея Толстого, 99. В церемонии открытия примут участие губернатор Самарской областии ректор РАНХиГСОценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 2 и 3 февраля, результаты станут известны 4 февраля. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.Из 434 приглашенных на полуфинал в ПФО конкурсантов Нижегородскую область представляют 89 участников, Самарскую — 61, Республику Башкортостан — 50, Республику Татарстан — 42, Пермский край — 40, Саратовскую область — 34, Удмуртскую Республику — 23, Оренбургскую область — 18, Кировскую область — 17, Республику Чувашия — 16, Ульяновскую область — 15, Пензенскую область — 12, Республику Мордовия — 11, Республику Марий Эл — 6, передает пресс-служба облправительства.