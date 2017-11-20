В Самаре 20 специалистов, предоставляющих услуги инвалидам, прошли обучение русскому жестовому языку

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Актуальность организации обучения русскому жестовому языку специалистов подведомственных учреждений министерства социально-демографической и семейной политики обусловлена тем, что при обращении инвалидов по слуху за услугами, и для решения их вопросовзачастую необходим минимальный набор общепринятых жестов, чтобы понять неслышащего человека, задать ему вопросы и получить ответы.Программа обучения русскому жестовому языку (базовый уровень) разработана Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева. Группа слушателей включала 20 человек, объем программы обучения - 72 академических часа.Слушатели в рамках программы изучали психофизиологические основы организации сурдоперевода, профессиональную этику переводчика жестового языка, жестовую речь и дактилологию в системе коммуникационных средств неслышащего, лексику и грамматику жестового языка, синтаксис русского жестового языка, сурдоперевод в разных бытовых ситуациях, методику изучения жестов, сообщает пресс-служба облправительства.