В Самаре 19 июля в связи с проведением крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери будет ограничено движение транспорта

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В Самаре 19 июля в связи с проведением крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери будет ограничено движение транспортаВ связи с проведением крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 19 июля 2018 года будет ограничено движение транспорта на территории города Самара по следующим улицам:— с 07:30 и до завершения мероприятия — по ул. Крупской от храма в честь Преображения Господня до ул. Князя Григория Засекина и по ул. Князя Григория Засекина от ул. Крупской до ул. Кутякова;— с 08:30 и до завершения мероприятия — по ул. Кутякова от ул. Князя Григория Засекина до ул. Водников;— с 09:30 и до завершения мероприятия — по ул. Водников от ул. Кутякова до ул. Главная;— с 10:30 и до завершения мероприятия — по ул. Главная от ул. Водников до ул. Шоссейная;— с 12:30 и до завершения мероприятия — по ул. Шоссейная от ул. Главная до ул. Народная и по ул. Народная от ул. Шоссейная до ул. Белорусская;— с 14:30 до завершения мероприятия — по ул. Белорусская от ул. Народная до Самарского шоссе.Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, передает пресс-служба администрации Самары.