В СамГУПС состоялось торжественное открытие нового общежития гостиничного типа

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В разные годы здесь располагались общежитие студентов ДОРТЕХШКОЛЫ, общежитие сотрудников филиала Всесоюзного заочного института инженеров железнодорожного транспорта, учебные аудитории и лаборатории КИИТ, а позже – СамГУПС.В 2014 году особое внимание было уделено необходимости переустройства учебного корпуса № 4 под общежитие. Реализация проекта и ввод общежития в эксплуатацию позволял расширить материально-техническую базу университета, снизить напряженность с местами в общежитии для иногородних студентов.В рамках перепланировки и переустройства учебного корпуса №4 под общежитие были демонтированы все перегородки и выполнены новые, для организации жилых комнат. Также полностью была заменена конструкция крыши здания и выполнено благоустройство прилегающей территории, выполнены решения для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба СамГУПС.Фото представлено пресс-службой СамГУПС