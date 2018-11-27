В СамГУПС пройдет фестиваль национальных культур

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Фестиваль, который уже имеет свою историю, впервые на своей сцене встретит гостей из различных городов России, таких как Оренбург, Саратов, Уфа и других.Фестиваль национальных культур призван напомнить молодому поколению о важности возрождения и сохранения национальных традиций. А также призван показать красоту обрядов и обычаев народов, национального творчества.Праздник состоится 28 ноября 2018 года в 12:30 в актовом зале учебного корпуса №3 СамГУПС (1-й Безымянный пер., 16), передает пресс-служба СамГУПС.