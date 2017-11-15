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Новости /  Общество /  Социум  

В СамГТУ прошла традиционная встреча руководителей энергокомпаний с будущими энергетиками

15 ноября 2017 17:27
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Руководители самарских энергокомпаний рассказали студентам СамГТУ об энергопрофессиях будущего.
В рамках образовательного проекта «От первого лица» в Самарском государственном техническом университете прошла традиционная встреча руководителей энергокомпаний с будущими энергетиками. О том, какие вызовы ждут отрасль и какие компетенции будут востребованы «большой энергетикой» XXII века, со студентами I курса теплоэнергетического факультета (ТЭФ) СамГТУ дискутировали директор Самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Анатольевич Трушков и директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Николаевич Дзюин.

Тон предстоящему обсуждению задала премьера анимационного фильма «Нескучная пара», подготовленного по заказу компании «Т Плюс». Несмотря на юмористическую подачу материала, мультфильм задает злободневные вопросы, главный из которых – как изменится труд современных энергетиков в век роботов и искусственного интеллекта?

Потенциальные работодатели обратили внимание первокурсников на то, что теплоэнергетика будущего станет более эффективной в конкуренции с развивающимися технологиями ВИЭ. Будет расти клиентоориентированность энергокомпаний и их умение пользоваться автоматизированными дистанционными системами сбора информации.

В ходе встречи глава «Т Плюс Самара» предложил ребятам вместе повышать эффективность региональной энергетики в рамках междисциплинарных проектных команд. О создании таких команд договорились руководители «Т Плюс» и Самарского государственного технического университета. В ближайшее время планируется сформировать перечень приоритетных направлений и задач для данных команд, сообщает пресс-служба «Т Плюс Самара». 
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