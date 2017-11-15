В СамГТУ прошла традиционная встреча руководителей энергокомпаний с будущими энергетиками

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Тон предстоящему обсуждению задала премьера анимационного фильма «Нескучная пара», подготовленного по заказу компании «Т Плюс». Несмотря на юмористическую подачу материала, мультфильм задает злободневные вопросы, главный из которых – как изменится труд современных энергетиков в век роботов и искусственного интеллекта?Потенциальные работодатели обратили внимание первокурсников на то, что теплоэнергетика будущего станет более эффективной в конкуренции с развивающимися технологиями ВИЭ. Будет расти клиентоориентированность энергокомпаний и их умение пользоваться автоматизированными дистанционными системами сбора информации.В ходе встречи глава «Т Плюс Самара» предложил ребятам вместе повышать эффективность региональной энергетики в рамках междисциплинарных проектных команд. О создании таких команд договорились руководители «Т Плюс» и Самарского государственного технического университета. В ближайшее время планируется сформировать перечень приоритетных направлений и задач для данных команд, сообщает пресс-служба «Т Плюс Самара».