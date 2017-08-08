В СамГТУ будет проходить международная конференция по высотному строительству

139

С 4 по 8 сентября в СамГТУ состоится международная конференция по высотному строительству «High-Rise Construction 2017» (HRC 2017). К участию в обсуждении приглашаются архитекторы, инженеры, градостроители, девелоперы, менеджеры, подрядчики, поставщики, научные работники и другие заинтересованные лица. Уже подтвердили свое участие представители Совета по высотным зданиям и городской среде (CTBUH, Чикаго), архитектор американской компании «Adrian Smith + Gordon Gill Architecture» (Чикаго), архитекторы архитектурного бюро STEFANO BOERI ARCHITETTI (Италия, Милан), профессор из Болгарии, главный архитектор ЗАО «ГОРПРОЕКТ» (Москва, Санкт-Петербург), представители из АВОК (Некоммерческое Партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике») и другие специалисты.Конференция посвящена интеграции высотных зданий в городскую среду, типологическим инновациям в высотных зданиях, проектированию конструкций для высотного строительства, инженерным системам и технологиям для высотного строительства. Материалы конференции будут опубликованы в журнале, индексируемом в международной библиографической базе данных Scopus.