В СЮИ проходят двухдневные военно-полевые сборы среди старшеклассников Самары

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В своей речи он отметил, что участие в таких мероприятиях среди подростков и молодежи интерес к службе в силовых структурах.Школьникам показали свое мастерство почетный взвод девушек-барабанщиц вуза и оркестр. Спортсмены из группы рукопашного боя продемонстрировали навыки приемов боевых искусств. Программа сборов состояла из учебного и зачетно-соревновательного блоков.В рамках учебного блока изучались темы по огневой подготовке, строевой подготовке,химической и биологической защите. Зачетно-соревновательный блок включал в себя оформление стенгазет, физическую подготовку, смотр художественной самодеятельности. Также участники сборов приняли участие в конкурсе строя и песни.Каждую команду школьников возглавляли курсанты 1-го курса юридического факультета. Отряд специального назначения УФСИН России по Самарской области продемонстрировал образцы техники и спецсредств.Второй день сборов начался с 5-км марш-броска. Далее всех участников ожидали соревнования по метанию гранаты, биатлон и военизированная эстафета. В завершение такой насыщенной программы ребят ждал усиленный обед.По итогам сборов команды старшеклассников получат грамоты и дипломы от Самарского юридического института ФСИН России и Департамента образования администрации г.о. Самара. Всего в мае 2017 года пройдут три заезда старшеклассников – на участие заявлено около 300 школьников, сообщает пресс-служба СЮИ ФСИН России.