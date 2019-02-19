В США в росте популяции теории плоской Земли обвинили YouTube
19 февраля 2019 22:03
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Невзирая на противодействие распространению проблемных материалов, в настоящий момент YouTube — крупнейший агрегатор странных теорий и фальшивых новостей. Об этом сообщает DN.
Проблема стала настолько глобальной, что сервис объявил об изменении в своих алгоритмах: теперь видео на тему теорий заговора должны пропасть из трендов. Однако понять весь масштаб сложно. Так, одно из последних исследований предполагает, что YouTube непосредственно связан с резким ростом интереса к теории о плоской Земле.
Доцент научной коммуникации в Техасском техническом университете Эшли Ландрум заявила: все, кроме одного из 30 опрошенных приверженцев этой теории, рассказали, что они не считали Землю плоской, пока не посмотрели видео на YouTube, пропагандирующие эту теорию.
По словам Ландрум, YouTube не предпринимает ничего для защиты своих пользователей от искажённых фактов, а также дезинформации. Женщина призвала других исследователей создавать опровергающие видео — это якобы должно противостоять недоброкачественной информации на YouTube.
Фото: pixabay.com
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