В США сравнили советского и американского Винни-Пухов

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Так, в статье говорится, что советский Винни-Пух более похож на детского героя, тогда как американский — уже взрослый медведь с выпирающим животом. Кроме того, в советском мультфильме персонаж изображён шутником и хитрецом. По мнению обозревателя, он рушит так называемую "четвёртую стену" между собой и зрителем, когда бросает взгляд своих огромных невинных глаз. Винни-американец, в свою очередь, говорит сухое: "Вот незадача!"— Если американский Винни — соня и милашка, Винни советский — паяц и хитрец: он окунается в пруд, чтобы притвориться тучей (это он от пчёл так прячется), а к Кролику заходит бесплатно перекусить, — пишет Винкельман.Также автор отметила необычное музыкальное сопровождение советского мультфильма. Слова песен Винни-Пуха очень просты и в то же время имеют глубокий смысл.— Советский Винни и его команда — это чистая радость, и то, что этот мультфильм ещё не стал на Западе культовым, это непорядок, — заключила журналист.