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В США сравнили советского и американского Винни-Пухов

13 августа 2018 22:19
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Забавный советский мультфильм заслуживает того, чтобы стать культовым на Западе.
Журналист американского издания The Daily Beast Наталья Винкельман сравнила главного персонажа советского мультфильма "Приключения Винни-Пуха" и его американскую версию, передает life.ru.

Так, в статье говорится, что советский Винни-Пух более похож на детского героя, тогда как американский — уже взрослый медведь с выпирающим животом. Кроме того, в советском мультфильме персонаж изображён шутником и хитрецом. По мнению обозревателя, он рушит так называемую "четвёртую стену" между собой и зрителем, когда бросает взгляд своих огромных невинных глаз. Винни-американец, в свою очередь, говорит сухое: "Вот незадача!"

— Если американский Винни — соня и милашка, Винни советский — паяц и хитрец: он окунается в пруд, чтобы притвориться тучей (это он от пчёл так прячется), а к Кролику заходит бесплатно перекусить, — пишет Винкельман.

Также автор отметила необычное музыкальное сопровождение советского мультфильма. Слова песен Винни-Пуха очень просты и в то же время имеют глубокий смысл.

— Советский Винни и его команда — это чистая радость, и то, что этот мультфильм ещё не стал на Западе культовым, это непорядок, — заключила журналист. 
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