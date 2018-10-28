В США собака притворялась бездомной, чтобы её кормили бургерами
28 октября 2018 23:59
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Хозяйка животного Бетси Рейс заметила, что Принцесса изрядно поправилась. При этом рацион у собаки не менялся. Увидев, что животное уходит куда-то по ночам, хозяйка отправилась на разведку.
Оказалось, что Принцесса бегает к местному "МакДрайву", где притворяется бездомной и выпрашивает у посетителей еду.
Бетси Рейс решила проучить питомицу и сама подъехала на машине к "Макдоналдсу". Увидев хозяйку, собака всё поняла и, поджав хвост, отправилась домой.
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