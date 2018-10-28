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Новости /  Общество /  Социум  

В США собака притворялась бездомной, чтобы её кормили бургерами

28 октября 2018 23:59
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Она убегала по ночам из дома, притворяясь бездомной, чтобы отведать еду из
В Оклахоме собака по кличке Принцесса убегала по ночам из дома, притворяясь бездомной, чтобы отведать еду из "Макдоналдса", сообщает life.ru со ссылкой на журнал Time.

Хозяйка животного Бетси Рейс заметила, что Принцесса изрядно поправилась. При этом рацион у собаки не менялся. Увидев, что животное уходит куда-то по ночам, хозяйка отправилась на разведку.

Оказалось, что Принцесса бегает к местному "МакДрайву", где притворяется бездомной и выпрашивает у посетителей еду.

Бетси Рейс решила проучить питомицу и сама подъехала на машине к "Макдоналдсу". Увидев хозяйку, собака всё поняла и, поджав хвост, отправилась домой. 
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