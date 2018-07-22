В США решили пустить с молотка личные вещи первого человека на Луне

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Отмечается, что вещи будут выставлены на аукционы в начале ноября текущего года, а затем в мае и ноябре 2019 года. Покупатели смогут приобрести кепку бойскаута, принадлежавшую Армстронгу, и флаг университета Пердью, где обучался астронавт. Эти вещи, а также куски крыла и пропеллера самолета Flyer братьев Райт 1903 года астронавт брал в полет на Луну.Также с молотка уйдут флаги США, ООН, американских штатов и серебряные монеты, выпущенные на память об американской космической программе «Аполлон». Особым лотом станет редкая золотая монета из коллекции астронавта.Армстронг начал карьеру пилота, занимаясь в авиашколе города Уапаконета в штате Огайо. Он участвовал в Корейской войне, совершив 78 боевых вылетов. В 1962 году Армстронга зачислили во второй набор астронавтов NASA и он начал готовиться к полету в космос.В 1966 году был командиром экипажа космического корабля «Джемини-8», во время полета вместе с астронавтом Дэвидом Скоттом они провели первую в мире стыковку двух космических кораблей. В 1969 году командовал экипажем корабля «Аполлон-11», главной задачей которого была высадка на Луну. Армстронг и астронавт Базз Олдрин провели на поверхности спутника Земли 2,5 часа. В 1971 году Армстронг ушел из NASA, занялся преподаванием и бизнесом. Астронавт умер в 2012 году.Фото: AP