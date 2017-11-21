В СОУНБ в галерее «Новое пространство» откроется выставка «Определение»

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Историю великих государств, открытий и достижений нашей цивилизации делают талантливые люди. Русский политик, общественный деятель и генеалог Леонид Михайлович Савелов писал: «Общее духовное развитие народа, несомненно, находится в неразрывной инепосредственной связи с творческими талантами его более энергичных, более талантливых представителей, обычно ведущих за собой свой народ по пути развития и прогресса, по пути величия и славы».Этот проект – дань уважения тем, кто не только добился выдающихся успехов в своей профессии, но и стал зачинателем целых династий, которые оказывают большое влияние на формирование социокультурного пространства нашего города и страны в целом. Не случайно первая выставка представляет династии выдающегося архитектора– автора грандиозных проектов, навсегда изменивших облик Самары и удивительного художника, чьи полотна по праву являются частью мирового художественного наследия.На экспозиции представлена живопись, архитектурные проекты и макеты зданий, акварели, фотографии из личныхархивов и документы.Начало в 19:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.