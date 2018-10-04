В СОУНБ состоялось открытие всероссийской выставки «Альтернативы Советской власти»

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На открытии прозвучали приветственные слова от врио министра культуры Самарской области Сергея Васильевича Филиппова: «Данная выставка формирует иное представление о ситуации в стране, сложившейся в тот период. Для самарцев особую ценность представляет краеведческий материал о событиях 1918 года на территории нашего края, когда к власти пришел Комитет членов Учредительного собрания (КОМУЧ). Выставка будет интересна и учащейся молодежи, и общественности, так как всем нам важно осмысливать уроки прошлого».В своем выступлении заместитель директора СОУНБ по науке Наталья Михайловна Малкова, кандидат исторических наук, отметила, что экспозиция показывает неоднозначность исторического периода, разнообразие политических сил, поэтому неслучайно события той эпохи до сих пор привлекают внимание ученых-исследователей.Гость открытия, Петр Серафимович Кабытов, профессор Самарского национального исследовательского университета им академика С.П. Королева, доктор исторических наук, почетный читатель СОУНБ, сказал, что данную выставку отличает исключительный профессионализм. Для научного сообщества Самары события той эпохи важны еще и тем, что именно Комитет членов учредительного собрания создал в Самаре первый университет. Благодаря КОМУЧу, мечта многих самарцев о собственном высшем учебном заведении сбылась.Андрей Владимирович Калягин, старший научный сотрудник отдела редких книг СОУНБ, кандидат исторических наук, исследователь темы КОМУЧа в Самаре, рассказал о сверхзадаче выставки – «для того, чтобы избегать ошибок в настоящем, необходимо тщательно изучать прошлое. Если говорить о периоде Гражданской войны в нашей стране, то спустя столетие мы можем увидеть в нем большое количество оттенков, полутонов. Современным людям стоит изучать историю самостоятельно, не повторяя готовых мыслей из учебников, а доходить до понимания сути событий самостоятельно».В завершение мероприятия главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Никифорович Завальный провел экскурсию по экспозиции. По признанию многих из пришедших на открытие студентов вузов, колледжей, а также читателей – теперь у них появилось много вопросов, в поисках ответов на которые, стоит вернуться в СОУНБ для вдумчивого изучения материалов выставки. Так, читательница Чурикова Л.Н. в своем отзыве написала, что «подобные мероприятия прививают любовь к малой исторической Родине, поэтому такие выставки полезны молодежи. Ведь патриотизм нужно прививать с детства, в школьные программы стоит ввести историческое краеведение».Наталья Михайловна Малкова, заместитель директора СОУНБ по науке, кандидат исторических наук: «Период, о котором мы рассказываем на данной выставке, действительно, был сложным. Выставка готовилась долго, значительный вклад сделан Государственной публичной исторической библиотекой России, Российским историческим обществом, фондом «История Отечества» (Москва). Мы, представители областной библиотеки, тщательно прорабатывали региональный компонент выставки «Эпоха КОМУЧа». Многие документы, которые вы увидите здесь, уникальны, широкому кругу представляются впервые. Надеемся, самарцы будут приходить и самостоятельно изучать собранные нами свидетельства правления КОМУЧа в Самаре. Так как полагаем, что нет ничего увлекательнее истории, познаваемой в своем подлинном виде с помощью документов. Любую книгу на выставке можно взять, обратившись в краеведческий отдел, в фондах библиотеки также есть много замечательных книг и периодических изданий, рассказывающих об этом периоде. Кроме того, СОУНБ совместно с Центральным государственным архивом Самарской области готовит к публикации сборник документов и материалов «Под знаменем КОМУЧа», рассказывающий о жизни самарцев в этот период».Всероссийская выставка «Альтернативы Советской власти», посвященная столетию Гражданской войны в России, продлится до 18 ноября 2018 г.Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.