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В СОУНБ состоится встреча «Михаил Толкач: фронтовик, писатель, патриот»

13 ноября 2017 20:30
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Приуроченная к 100-летию со дня рождения известного российского писателя.
14 ноября в 14:00 в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится встреча «Михаил Толкач: фронтовик, писатель, патриот», приуроченная к 100-летию со дня рождения известного российского писателя.

Михаил Яковлевич Толкач (1917–2017) – член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РСФСР, участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны». Лауреат литературных премий имени Максима Горького и Николая Гарина-Михайловского.

С 1963 г. по 1978 г. возглавлял областную организацию Союза писателей и внес большой вклад в поддержку творчества многих авторов – Самуила Эйдлина, Николая Юртаева, Семена Табачникова, Николая Тихонова и других. За время литературной деятельности Толкача издано 32 его произведения, переводившиеся на азербайджанский, болгарский, бурятский, монгольский, латышский, осетинский и украинский языки. Параллельно с написанием собственных прозаических произведений переводил с бурятского и осетинского языков, занимался литературной
обработкой военных мемуаров.

Во встрече, посвященной писателю, примут участие члены литературных объединений Самарской области, музыканты, вокалисты и чтецы, сообщает пресс-служба СОУНБ. 
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Комментарии



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