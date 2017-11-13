В СОУНБ состоится встреча «Михаил Толкач: фронтовик, писатель, патриот»

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Михаил Яковлевич Толкач (1917–2017) – член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РСФСР, участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны». Лауреат литературных премий имени Максима Горького и Николая Гарина-Михайловского.С 1963 г. по 1978 г. возглавлял областную организацию Союза писателей и внес большой вклад в поддержку творчества многих авторов – Самуила Эйдлина, Николая Юртаева, Семена Табачникова, Николая Тихонова и других. За время литературной деятельности Толкача издано 32 его произведения, переводившиеся на азербайджанский, болгарский, бурятский, монгольский, латышский, осетинский и украинский языки. Параллельно с написанием собственных прозаических произведений переводил с бурятского и осетинского языков, занимался литературнойобработкой военных мемуаров.Во встрече, посвященной писателю, примут участие члены литературных объединений Самарской области, музыканты, вокалисты и чтецы, сообщает пресс-служба СОУНБ.