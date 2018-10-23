В СОУНБ состоится видеолекторий, посвященный празднованию 110-летия Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова

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25 октября в 15.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина 14А) состоится видеолекторий в формате видеоконференции с Президентской библиотекой в рамках празднования 110-летию Дмитрия Федоровича Устинова - советского военачальника и государственного деятеля, Героя Советского Союза и дважды Героя Социалистического Труда, награжденного 11 орденамиЛенина, орденом Суворова 1-й ст., орденом Кутузова 1-й ст., медалями СССР, орденами и медалями иностранных государств, Лауреата Ленинской и двух Государственных премий СССР.Дмитрию Устинову будет посвящен отдельный Марш Устинова, который пройдет 30 октября. В этот же день на площади пройдет первая репетиция Парада и смотр учащихся самарских школ.Мероприятие приурочено к проведению в Самаре Параду Памяти, который пройдет 7 ноября на пл. Куйбышева. Парад Памяти является значимым событием, которое сохраняет и преумножает лучшие традиции российской истории, объединяет жителей Приволжского федерального округа вокруг исторически значимого события, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети