В СОУНБ состоится видеолекторий, посвященный празднованию 110-летия Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова
23 октября 2018 14:43
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Ленина, орденом Суворова 1-й ст., орденом Кутузова 1-й ст., медалями СССР, орденами и медалями иностранных государств, Лауреата Ленинской и двух Государственных премий СССР.
Дмитрию Устинову будет посвящен отдельный Марш Устинова, который пройдет 30 октября. В этот же день на площади пройдет первая репетиция Парада и смотр учащихся самарских школ.
Мероприятие приурочено к проведению в Самаре Параду Памяти, который пройдет 7 ноября на пл. Куйбышева. Парад Памяти является значимым событием, которое сохраняет и преумножает лучшие традиции российской истории, объединяет жителей Приволжского федерального округа вокруг исторически значимого события, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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