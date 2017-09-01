В СОУНБ состоится творческая встреча с писателем и переводчиком Дмитрием Ковалениным

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Благодаря Дмитрию Коваленину русский читатель впервые познакомился с творчеством японского писателя Харуки Мураками. В 1987 году была опубликована «Охота на овец». Среди других переводов Х. Мураками – «Дэнс, дэнс, дэнс», за который Коваленин получил премию «Странник», и «Страна Чудес без тормозов и Конец света». Также занимался переводами поэзии: «Именины Салата» Т. Мати, «Стихи о Тиэко» К. Такамура, стихи Р. Л. Стивенсона, Т. Вэйтса, Р. Уотерса и др. Автор сборника рассказов и эссе о жизни и культуре современной Японии «Кофейные зерна» и книги «Суси-нуар. Занимательное муракамиЕдение».Вход – свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.