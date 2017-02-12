В СОУНБ состоится показ и обсуждение фильма Пьера Паоло Пазолини «Декамерон»

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Ведущий – Михаил Куперберг, руководитель киноклуба «Ракурс», киновед, член Союза кинематографистов России.Пьер Паоло Пазолини начинал свою карьеру в начале 60-х в русле неореализма. Затем всерьез увлекся левыми идеями и поставил «Евангелие от Матфея» (1964), где попытался объединить христианскую религию и марксизм. После нескольких эпатажных антибуржуазных фильмов («Свинарник», «Теорема») Пазолини обратился к классике и реализовал один из своих грандиознейших проектов – так называемую «Трилогию жизни»,в которую вошли: «Декамерон» (по Боккаччо), «Кентерберийские рассказы» (по Чосеру) и «Цветок тысячи и одной ночи» (по мотивам арабских сказок).Яркий и красочный фильм о любви «Декамерон» возвращает зрителей к искренности и подлинности чувств. Фильм со своеобразной атмосферой авторского мира Пазолини сочетает яркие, ироничные и комичные истории и глубоко проникновенные, философско-лирические эпизоды, удачно иллюстрирующие не только само произведение Дж. Боккаччо, но и быт, нравы Средневековой Италии, сообщает пресс-служба СОУНБ.