В СОУНБ состоится показ и обсуждение фильма «Имя розы»

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Жан-Жак Анно родился 1 октября 1943 года во французском городе Эссон. Первые шаги в киноиндустрии он начал со съемок рекламных роликов и учебных фильмов для солдат. Дебютная кинокартина Анно «Черное и белое в цвете» (1976) в родной стране не снискала успеха, однако получила Оскар как лучший иностранный фильм в США. За последующие фильмы режиссер неоднократно удостаивался премии «Сезар».Вышедший на экраны в 1986 году фильм «Имя розы» является экранизацией одноименного романа Умберто Эко. Ради нового проекта Анно отложил работу над сценарием к фильму «Медведь». В написании сценария приняли участие четыре сценариста. За почти пять лет работы было сделано 17 вариантов сценария. Картина получила «Сезар» как лучший фильм на иностранном языке.Францисканский монах Уильям Баскервильский в сопровождении молодого послушника Адсона прибывает в бенедиктинский монастырь на севере Италии, чтобы расследовать серию таинственных смертей монахов. Разгадывая одно убийство за другим, Уильям убеждается, что ключ к разгадке лежит в пределе Африки - тайном отделе библиотеки, главном сокровище монастыря, куда никому нет доступа...Вход – свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.