В СОУНБ состоится открытие выставки «Эволюция образа»

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Как художник создает картину? Что вдохновляет его на творчество? Как зарождается художественный образ? Не одно столетие умы людей занимает секрет создания художественного произведения, ведь часть души художника остается в изображении, восхищает зрителя со временнаскальных росписей и до наших дней.Участники проекта – художники из разных городов, известные в России и за рубежом, у каждого свое понимание и свои «наработки» в том, как должна создаваться картина.На выставке представлены работы разных жанров: пейзажи, исторические полотна, сюжетные и символические композиции, подготовительные материалы к ним – этюды, наброски, эскизы.Посетители смогут проследить весь путь создания художественного произведения. В этом помогут комментарии авторов, которые сопровождают картины.В рамках выставки пройдут бесплатные лекции и мастер-классы, на которых о секретах творческого процесса посетителям расскажут не только художники, но также актеры и литераторы, сообщает пресс-служба СОУНБ.