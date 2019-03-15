В СОУНБ состоится открытие проекта Фотообъединения областного Союза журналистов «В главной роли...»

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Каждый миг нашей жизни – представление. Неважно где, о чем – все «играет», идет своим ходом. Одна постановка сменяется другой. У «театра жизни» нет антрактов, время окончания – неизвестно… Благодаря фотоискусству есть возможность остановиться на том или ином действии этой бесконечной игры.Вашему вниманию будет представлено порядка 100 художественных фотографий, выполненных в жанрах репортажной, постановочной, стрит-фотографии и фотоманипуляции (фото-монтаж).Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.12+