В СОУНБ состоится открытие передвижной выставки репродукций «От Моне до Ренуара»

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На выставке будет представлено 70 репродукций работ таких знаменитых художников направления, как Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Клод Моне, Эдгар Дега, Камиль Писсарро и Пьер Огюст Ренуар. Картины в натуральную величину выполнены в специальной технике жикле. Жикле (от французского «giclee» − распыление, разбрызгивание) – эксклюзивный цифровой принт шедевров живописи, обеспечивающий высокую достоверность цветопередачи и практически не отличимое невооруженным взглядом сходство с подлинниками.Посетители могут приобрести на выставке сувенирную продукцию с изображением самых ярких картин: магниты, постеры, репродукции работ на холсте.Вход на выставку платный. Цена для взрослых – 200 руб., для студентов и пенсионеров – 170 руб., для школьников – 150 руб.Выставка продлится до 28 мая, сообщает пресс-служба СОУНБ.