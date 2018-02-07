В СОУНБ состоится отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот»

82

По правилам чемпионата, участники читают вслух, без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивает технику и артистизм чтения. Участник, набравший больше всего баллов по итогам тура, получает подарок от главного партнера Чемпионата — литературной премии «Ясная Поляна».Тексты, которые предстоит прочитать участникам отборочного тура, взяты из книг авторов, которые в разные годы становились лауреатами премии «Ясная Поляна». Кроме того, победители чемпионата в каждом городе получат книги этих авторов в подарок. Также в призовом фонде представлены, как произведения классиков — Валентина Распутина, Фазиля Искандера, так и современных популярных авторов — Владислава Отрошенко, Юрия Нечипоренко и многих других.Подготовиться к Чемпионату заранее невозможно, так как участники увидят текст только 16 февраля. Интрига сохраняется до самого конца.В сезоне 2017-2018 этапы Чемпионата пройдут более чем в 100 городах и закончатся весной 2018. Финал состоится летом 2018 года в Москве, сообщает пресс-служба СОУНБ.