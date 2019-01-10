В СОУНБ состоится литературный вечер «Рождение книги», посвященный творчеству православного писателя Николая Агафонова

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17 января в 17:00 в здании Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится литературный вечер «Рождение книги». На мероприятии состоится премьерный показ фильма «Приговоренный жить» кинодраматурга, писателя, Член Союза писателей СССР и Союза кинематографистов СССР, нашего земляка Алексея Солоницына. Своей кинолентой он расскажет о жизни и творчестве лауреата Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, православном писателе, протоиерее Николае Агафонове.В концертной программе выступит Дарья Дубинкина (рояль), ансамбль духовных песнопений «Надёжа», трио французского шансона Фреда Свинга (Франция), а также артисты самарских театров прочтут отрывки из произведений писателя и героя фильма Алексея Солоницына Николая Агафонова.Кроме того, гостей вечера ждет презентация новой книги Николая Агафонова «АРИАНИН» и возможность поучаствовать в фотосессии профессионального фотографа.Организаторы вечера: Самарская областная писательская организация Союза Писателей России, Благотворительный фонд просвещения «Вера», Самарская областная универсальная научная библиотека.***Николай Викторович Агафонов (13 апреля 1955, село Усьва, Губахинский район, Пермская область) — протоиерей Русской православной церкви, клирик Петро-Павловского храма города Самара, православный писатель. 8 октября 2004 года отца Николая принимают в Союз писателей России. Лауреат Всероссийских литературных премий «Хрустальная роза Виктора Розова» за 2005 год, и «Святого благоверного князя Александра Невского» за 2007 год, автор нескольких сборников рассказов и двух исторических романов: «Иоанн Дамаскин», «Жены-Мироносицы».Приглашаются все желающие.Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.Фото: соцсети