В СОУНБ состоится лекция «Эстетическое измерение философии» в школе "Симпозион"

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Тема лекции:Философия как многомерное пространство распространяет себя на множество измерений. Является ли эстетическое измерение философии лишь одним из многих, или мы можем представить всю философию как полностью размещающуюся в эстетическом измерении, например, как Гегель, когда он писал, что «высший акт разума, охватывающий все идеи, есть акт эстетический, и что истина и благо соединяются родственными узами лишь в красоте. Философ, подобно поэту, должен обладать эстетическим даром. Философия духа – это эстетическая философия».Эстетическое сognitio sensitiva означает, что при виде прекрасного что-то заставляет нас не соотносить его со всеобщим, а сосредотачиваться на индивидуальном. Что в этом единичном является таким важным и значимым, что претендует на истинность? Таково чарующее чувства свойство красоты. Такова постигающая внутреннюю форму (endon eidos) красоты таинственная философская anima hermosa. Эстетика как pulchre cogitandi – искусство мыслить красоту, это мышление красоты, особое и неповторимое мышление. Морис Бланшо скажет, что искусство, как и философия, также движется к истине, но делает это на изогнутых тропах вымысла.В ходе лекции будет последовательно рассматриваться конвергенция истины и красоты в процессе эстетизации философии через понятия стиля, языка, события и воображения. От большого стиля модерна Ницше, от параллельных вершин Хайдеггера до поэтического тотемизма Бадью и аналитики воображаемых объектов и миров в деконструкции и спекулятивном реализме прослеживается процесс трансформации истины бытия в истины эстетической онтологии бытия-значения.Встреча пройдет в многофункциональном зале СОУНБ (2-й этаж).Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.