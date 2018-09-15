В СОУНБ самарский писатель Андрей Олех представит свой новый роман «Обмен и продажа», завершающий трилогию о Безымянке 90-х
15 сентября 2018 16:39
163
«Как и предыдущие книги, «Обмен и продажа» – самостоятельное произведение, тем не менее, все они тесно связаны в трилогию, – рассказывает Андрей Олех, – их объединяет не только история Безымянки длинною в 50 лет, общие герои и сквозные сюжеты, но и множество деталей и образов».
Приобрести новый роман можно будет в конце сентября, а пока автор приглашает всех желающих на творческую встречу, которая состоится в галерее «Новое пространство» 20 сентября (четверг) в 18:00 по адресу проспект Ленина, 14 а (Самарская областная универсальная научная библиотека).
На встрече Андрей Олех расскажет об истории Безымянки, эволюции образов в трилогии, а также поделится методами писательского творчества и подробнее раскроет процесс создания текста, передает пресс-служба СОУНБ.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 сентября 2018 16:39
Роман описывает события зимы 1994–1995 годов, местом действия трех судеб стали пункты обмена и продажи на площади Кирова. Социум
156
15 сентября 2018 13:23
Социум
170
14 сентября 2018 23:58
Как отмечается, авторы других объявлений на сайте продаж в среднем просят за новый смартфон от 100 до 200 тысяч рублей. Социум
342
Здравоохранение
14 сентября 2018 15:11
В Самарской области лабораторную экспресс-диагностику ВИЧ и до- и послетестовые консультирования выполняли медицинские бригады Самарского областного... Здравоохранение
271
14 сентября 2018 13:48
Всего в рамках акции протестировано 1006 жителей губернии. Здравоохранение
209
14 сентября 2018 11:42
Первую партию тренажеров закупили восемь больниц региона. Здравоохранение
201
Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
227
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
186
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
978
Туризм
5 сентября 2018 13:18
Предложения рассматривают в правительстве. Туризм
341
5 сентября 2018 09:26
Самыми популярными на отдыхе запросами в Интернете стали "ром" и "супермаркет", а дома — "пицца" и "кинотеатр". Туризм
297
4 сентября 2018 10:15
Решение было принято из-за того, что компания объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля. Туризм
330
Образование
15 сентября 2018 11:03
В мероприятии примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов города. Образование
214
14 сентября 2018 16:02
Студент Богдан Квитко и магистрант Алексей Демин с факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха представляют на демонстрационной... Образование
205
14 сентября 2018 10:22
В параде примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов Самары. Образование
320
Культура
15 сентября 2018 12:39
Девочка добралась до финала областного конкурса скоростного чтения. Культура
171
14 сентября 2018 13:09
Цель кинофорума - рассказать о людях, образ жизни которых является достойным примером для воспитания молодежи. Культура
224
12 сентября 2018 16:57
В рамках программы выступят 12 театров из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Японии, Индии, Болгарии, Белоруссии, Ингушетии, Чечни и... Культура
269
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
269
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1241
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1472
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
279
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
11647
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
368
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
509
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
628
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1003
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
526
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
628
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1581
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1137
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1219
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1179
Мероприятия