В СОУНБ самарский писатель Андрей Олех представит свой новый роман «Обмен и продажа», завершающий трилогию о Безымянке 90-х

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«Как и предыдущие книги, «Обмен и продажа» – самостоятельное произведение, тем не менее, все они тесно связаны в трилогию, – рассказывает Андрей Олех, – их объединяет не только история Безымянки длинною в 50 лет, общие герои и сквозные сюжеты, но и множество деталей и образов».Приобрести новый роман можно будет в конце сентября, а пока автор приглашает всех желающих на творческую встречу, которая состоится в галерее «Новое пространство» 20 сентября (четверг) в 18:00 по адресу проспект Ленина, 14 а (Самарская областная универсальная научная библиотека).На встрече Андрей Олех расскажет об истории Безымянки, эволюции образов в трилогии, а также поделится методами писательского творчества и подробнее раскроет процесс создания текста, передает пресс-служба СОУНБ.