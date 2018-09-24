В СОУНБ самарский писатель Андрей Олех представил заключительный роман трилогии о Безымянке
24 сентября 2018 15:05
58
«Как и предыдущие книги, «Обмен и продажа» – самостоятельное произведение, тем не менее, все они тесно связаны в трилогию, – рассказывает Андрей Олех, – их объединяет не только история Безымянки, длинною в 50 лет, общие герои и сквозные сюжеты, но и множество деталей и образов». Сюжетные линии героев первых двух частей завершаются в третьей книге.
На встрече в библиотеке Андрей Олех рассказал о том, как собирал материалы для книг, как формировался стиль каждого из романов: «Безымянлаг» был основан на архивных документах, и здесь надо было следовать строгим историческим данным. Сама тяжесть темы к этому обязывала, и здесь не место для каких-то особо художественных движений. «Улица свободы» с её плавным и лиричным повествованием создавалась на основе многочисленных воспоминаний, по большей части жителей Безымянки». В самом близком к нашему времени сюжете «Обмена и продаже» присутствуют и собственные воспоминания Андрея Олеха. Как выглядела Безымянка, что происходило вокруг… Удивительно, что реальные факты из воспоминаний свидетелей того времени оказывались настолько фантастическими и невероятными, что автор подвергал их серьезной художественной обработке, чтобы сделать более подходящими для реалистичного повествования романа.
Интересны наблюдения о том, как менялась Безымянка с каждой новой эпохой, отличие времен автор старался подчеркнуть какими-то образами и стилистическими приемами: «Третья книга в этом плане получилась довольно мрачной, еще темнее «Безымянлага». Описанные в книге 1994-95 гг. – время полной свободы. Главная философская интрига трилогии в том, что вся она о свободе и несвободе. Герои, живущие в 90-х, вольны делать любой выбор, поступать как им нравится, и эта свобода оказывается в чем-то даже страшнее внешнего периметра Безымянлага. За периметр, с трудом, но можно выбраться. А вот как выбраться из самого себя..?»
Андрей Олех также поделился дальнейшими творческими планами. В работе новый роман, но не о Безымянке, а о далеких исторических событиях – падении Волжской Булгарии. Любопытно, что приступая к новой книге, именно в областной библиотеке для писателя произошла знаковая встреча. На открытии выставки «Эволюция образа», которая в настоящий момент работает в галерее «Новое пространство», писатель познакомился с художником из Казани – Рустемом Хузиным. Последний посвятил представленные на выставке полотна также истории падения Волжской Булгарии. «Все встречи в нашей жизни неслучайны , - заметил Андрей Олех. – И я расценил новое знакомство как хороший знак в начале работы над новой книгой», передает пресс-служба СОУНБ.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 сентября 2018 15:30
Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос предоставления лицам предпенсионного возраста ежемесячной денежной выплаты на проезд, а также права на льготный... Социум
17
24 сентября 2018 15:05
Андрей Олех также поделился дальнейшими творческими планами. В работе новый роман, но не о Безымянке, а о далеких исторических событиях – падении Волжской... Социум
56
24 сентября 2018 14:53
Участниками «Доброго урока» в этот день станут около 100 активных школьников города. Социум
76
Здравоохранение
24 сентября 2018 11:12
Главными источниками этих веществ является растительная пища. Здравоохранение
120
22 сентября 2018 11:56
В дыме от открытого огня и из печей присутствует большое количество вредных для здоровья канцерогенов и угарного газа. Здравоохранение
363
20 сентября 2018 15:11
Руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов нашел время в своем плотном графике, чтобы посетить процедурный кабинет. Здравоохранение
330
Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
358
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
214
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
1076
Туризм
21 сентября 2018 13:28
В Кишиневе прошел Молдо-Российский форум. Туризм
259
19 сентября 2018 12:42
А самый популярный уровень отеля у отдыхающих — три звезды. Туризм
272
17 сентября 2018 12:50
Ведомство продолжит выполнять свои функции. Туризм
336
Образование
21 сентября 2018 12:41
Делегация опорного университета награждена поездкой в Европу. Образование
248
20 сентября 2018 12:09
Обучение в ней – бесплатное. Образование
332
19 сентября 2018 14:14
На два дня в регион съехались бизнес-ангелы, представители посевных фондов, акселераторов, корпораций, институтов развития и органов власти. Образование
283
Культура
24 сентября 2018 13:08
В рамках его школьники в возрасте от 10 до 17 лет читают друг другу отрывки из любимых книг. Культура
111
21 сентября 2018 14:25
«Да светит свет ваш пред людьми…» - под таким девизом в 2018 году самарский кинофестиваль собрал сценаристов, операторов, режиссеров России, Сербии,... Культура
200
21 сентября 2018 13:36
Копии картин уже можно увидеть на 20 самарских остановках. Культура
279
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
322
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1316
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1549
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
525
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15398
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
568
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
777
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
811
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1121
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
734
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
816
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1817
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1277
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1409
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1363
Мероприятия