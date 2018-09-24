В СОУНБ самарский писатель Андрей Олех представил заключительный роман трилогии о Безымянке

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«Как и предыдущие книги, «Обмен и продажа» – самостоятельное произведение, тем не менее, все они тесно связаны в трилогию, – рассказывает Андрей Олех, – их объединяет не только история Безымянки, длинною в 50 лет, общие герои и сквозные сюжеты, но и множество деталей и образов». Сюжетные линии героев первых двух частей завершаются в третьей книге.На встрече в библиотеке Андрей Олех рассказал о том, как собирал материалы для книг, как формировался стиль каждого из романов: «Безымянлаг» был основан на архивных документах, и здесь надо было следовать строгим историческим данным. Сама тяжесть темы к этому обязывала, и здесь не место для каких-то особо художественных движений. «Улица свободы» с её плавным и лиричным повествованием создавалась на основе многочисленных воспоминаний, по большей части жителей Безымянки». В самом близком к нашему времени сюжете «Обмена и продаже» присутствуют и собственные воспоминания Андрея Олеха. Как выглядела Безымянка, что происходило вокруг… Удивительно, что реальные факты из воспоминаний свидетелей того времени оказывались настолько фантастическими и невероятными, что автор подвергал их серьезной художественной обработке, чтобы сделать более подходящими для реалистичного повествования романа.Интересны наблюдения о том, как менялась Безымянка с каждой новой эпохой, отличие времен автор старался подчеркнуть какими-то образами и стилистическими приемами: «Третья книга в этом плане получилась довольно мрачной, еще темнее «Безымянлага». Описанные в книге 1994-95 гг. – время полной свободы. Главная философская интрига трилогии в том, что вся она о свободе и несвободе. Герои, живущие в 90-х, вольны делать любой выбор, поступать как им нравится, и эта свобода оказывается в чем-то даже страшнее внешнего периметра Безымянлага. За периметр, с трудом, но можно выбраться. А вот как выбраться из самого себя..?»Андрей Олех также поделился дальнейшими творческими планами. В работе новый роман, но не о Безымянке, а о далеких исторических событиях – падении Волжской Булгарии. Любопытно, что приступая к новой книге, именно в областной библиотеке для писателя произошла знаковая встреча. На открытии выставки «Эволюция образа», которая в настоящий момент работает в галерее «Новое пространство», писатель познакомился с художником из Казани – Рустемом Хузиным. Последний посвятил представленные на выставке полотна также истории падения Волжской Булгарии. «Все встречи в нашей жизни неслучайны , - заметил Андрей Олех. – И я расценил новое знакомство как хороший знак в начале работы над новой книгой», передает пресс-служба СОУНБ.