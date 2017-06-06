В СОУНБ прошла "Литературная ночь"
6 июня 2017 16:12
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В холле библиотеки расположилась сцена, первыми на которую вышли представительницы Китайского центра Самарского университета Фань Ян, Яньянь Сюе и Чэнь Цзяо, прочитавшие несколько стихотворений на русском и китайском языках. С поэзией на итальянском языке познакомил преподаватель Самарского государственного социально-педагогического университета Кармело Касконе.
Основную программу открыло театрализованное представление литературной студии «Лабиринт творчества» – «Песни Офелии» по произведениям молодой самарской поэтессы Татьяны Губановой. Режиссером постановки выступил Эдуард Устинов. Актеры театра «Город» Борис Трейбич и Татьяна Быкова вместе с участницей музыкальной группы «Дайте Грэмми», флейтисткой Анастасией Власовой подготовили композицию «Диалог в стихах» на основе творчества местных авторов
Валентина Столярова и Розы Белоусовой. Сетевая радиостанция «Время звучать!» представила сценическую версию радиоспектакля «Чехов. О вреде табака. Монологи Нюхина», роли в которой исполнили актеры Евгений Клюев и Руслан Бузин. Закрывало программу музыкальное выступление лидера группы «Босиком» Дениса Светлакова.
На протяжении Литературной ночи работала площадка #Яжпоэт, где любой желающий мог прочитать на камеру стихотворение любимого автора или свое собственное.
Специальным гостем события стал преподаватель каллиграфии Института Конфуция РГГУ (Москва) Александр Беляев, который проводил на Литературной ночи мастер-класс по восточной каллиграфии.
В завершение посетители увидели архитектурный видеомэппинг от компании «НТ групп» и Мастерской каллиграфии Николая Воронина.
По словам руководителя центра поддержки и развития чтения СОУНБ Софьи Сыромятниковой, Литературная ночь в регионах проходила в рамках празднования дня рождения А. С. Пушкина и Дня русского языка: «В канун праздника мы также не обошли стороной творчество Пушкина. Гости из Китая открыли программу события чтением стихотворений поэта на русском языке. Но эта акция для нас – в первую очередь гимн литературе как таковой и возможность приобщить к ней наших посетителей. А помогают нам в этом театр, музыка и даже мастер-классы, например по каллиграфии: Александр Беляев не просто провел для участников обучающее занятие, но и познакомил со своим поэтическим творчеством», сообщает пресс-служба СОУНБ.
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