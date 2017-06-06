В СОУНБ прошла "Литературная ночь"

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В холле библиотеки расположилась сцена, первыми на которую вышли представительницы Китайского центра Самарского университета Фань Ян, Яньянь Сюе и Чэнь Цзяо, прочитавшие несколько стихотворений на русском и китайском языках. С поэзией на итальянском языке познакомил преподаватель Самарского государственного социально-педагогического университета Кармело Касконе.Основную программу открыло театрализованное представление литературной студии «Лабиринт творчества» – «Песни Офелии» по произведениям молодой самарской поэтессы Татьяны Губановой. Режиссером постановки выступил Эдуард Устинов. Актеры театра «Город» Борис Трейбич и Татьяна Быкова вместе с участницей музыкальной группы «Дайте Грэмми», флейтисткой Анастасией Власовой подготовили композицию «Диалог в стихах» на основе творчества местных авторовВалентина Столярова и Розы Белоусовой. Сетевая радиостанция «Время звучать!» представила сценическую версию радиоспектакля «Чехов. О вреде табака. Монологи Нюхина», роли в которой исполнили актеры Евгений Клюев и Руслан Бузин. Закрывало программу музыкальное выступление лидера группы «Босиком» Дениса Светлакова.На протяжении Литературной ночи работала площадка #Яжпоэт, где любой желающий мог прочитать на камеру стихотворение любимого автора или свое собственное.Специальным гостем события стал преподаватель каллиграфии Института Конфуция РГГУ (Москва) Александр Беляев, который проводил на Литературной ночи мастер-класс по восточной каллиграфии.В завершение посетители увидели архитектурный видеомэппинг от компании «НТ групп» и Мастерской каллиграфии Николая Воронина.По словам руководителя центра поддержки и развития чтения СОУНБ Софьи Сыромятниковой, Литературная ночь в регионах проходила в рамках празднования дня рождения А. С. Пушкина и Дня русского языка: «В канун праздника мы также не обошли стороной творчество Пушкина. Гости из Китая открыли программу события чтением стихотворений поэта на русском языке. Но эта акция для нас – в первую очередь гимн литературе как таковой и возможность приобщить к ней наших посетителей. А помогают нам в этом театр, музыка и даже мастер-классы, например по каллиграфии: Александр Беляев не просто провел для участников обучающее занятие, но и познакомил со своим поэтическим творчеством», сообщает пресс-служба СОУНБ.