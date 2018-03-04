В СОУНБ пройдет первый, дебютный концерт музыкально-просветительского проекта «Музыкальные истории. Самара»

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Это концертная программа, музыкальный вечер с особой атмосферой. Талантливые артисты, лауреаты, дипломанты всероссийских и международных конкурсов исполнят знаменитые романсы под аккомпанемент старинного рояля, каждая клавиша которого отзывается чистой и звонкой, постепенно замирающей нотой. Известные музыкальные произведения прозвучат на фоне увлекательного рассказа неповторимой Марины Михайловны Монастырской о жизни дореволюционной Самары XIX-начала XX веков, погрузив слушателей в атмосферу ушедшей эпохи.В программе известные произведения Александра Алябьева, Александра Варламова, Александра Гурилёва, Михаила Глинки в исполнении восходящих звезд современной оперы. Для гостей библиотеки выступят первая исполнительница гимна Самары Юлия Маркова (меццо-сопрано), Лауреат областной премии «Самарская театральная муза» Диля Шагеева (сопрано), обладатель диплома международного оперного конкурса «New opera world» Антон Кузенок, участник фестиваля «Молодые звезды XXI века» Георгий Шагалов (бас). Аккомпанировать артистам будет композитор и аранжировщик Ольга Дарвина.Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает гостей насладиться великолепным пением артистов под богатое звучание рояля, сохранившего в себе тайны прошлого века и стать участником музыкальных историй Самары, сообщает пресс-служба СОУНБ.