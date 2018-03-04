В СОУНБ пройдет первый, дебютный концерт музыкально-просветительского проекта «Музыкальные истории. Самара»
4 марта 2018 14:29
169
Это концертная программа, музыкальный вечер с особой атмосферой. Талантливые артисты, лауреаты, дипломанты всероссийских и международных конкурсов исполнят знаменитые романсы под аккомпанемент старинного рояля, каждая клавиша которого отзывается чистой и звонкой, постепенно замирающей нотой. Известные музыкальные произведения прозвучат на фоне увлекательного рассказа неповторимой Марины Михайловны Монастырской о жизни дореволюционной Самары XIX-начала XX веков, погрузив слушателей в атмосферу ушедшей эпохи.
В программе известные произведения Александра Алябьева, Александра Варламова, Александра Гурилёва, Михаила Глинки в исполнении восходящих звезд современной оперы. Для гостей библиотеки выступят первая исполнительница гимна Самары Юлия Маркова (меццо-сопрано), Лауреат областной премии «Самарская театральная муза» Диля Шагеева (сопрано), обладатель диплома международного оперного конкурса «New opera world» Антон Кузенок, участник фестиваля «Молодые звезды XXI века» Георгий Шагалов (бас). Аккомпанировать артистам будет композитор и аранжировщик Ольга Дарвина.
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает гостей насладиться великолепным пением артистов под богатое звучание рояля, сохранившего в себе тайны прошлого века и стать участником музыкальных историй Самары, сообщает пресс-служба СОУНБ.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 марта 2018 20:03
Ранее на ней же в стране были созданы колесные БТР. Впервые они были показаны на Параде Победы в 2015 году, на вооружение эта техника еще не принята. Социум
61
4 марта 2018 15:02
Социум
198
Здравоохранение
4 марта 2018 19:56
Для специалистов развернут тренировочные модули – будут отрабатываться действия мобильных бригад «в условиях стадиона», особенности общения с... Здравоохранение
98
4 марта 2018 11:10
Эти продукты дают антивирусный эффект. Здравоохранение
230
2 марта 2018 18:57
Максимальная продолжительность жизни уже сейчас составляет 120 лет. Не исключено, что и этот показатель будет расти, а это значит, что вся социальная сфера, вся... Здравоохранение
307
Новости медицины
22 февраля 2018 19:32
Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться. Новости медицины
206
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
246
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
517
Туризм
23 февраля 2018 11:34
Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Туризм
452
19 февраля 2018 19:20
Туризм
686
15 февраля 2018 13:14
Такую точку зрения высказал глава Минфина Антон Силуанов. Туризм
340
Образование
1 марта 2018 16:25
«Родители на собственном опыте могут убедиться в том, что ЕГЭ – это обычная проверочная работа, содержащая стандартные для школьной программы... Образование
277
1 марта 2018 13:32
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России. Образование
258
1 марта 2018 13:23
Почетным гостем стал глава региона Дмитрий Азаров. Образование
277
Культура
4 марта 2018 09:12
Поздравления прославленному артисту направил глава региона Дмитрий Азаров. Культура
192
2 марта 2018 14:48
Вход на мероприятия свободный. Культура
306
2 марта 2018 11:19
В нем примут участие 900 человек. Культура
337
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
326
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
678
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
665
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
579
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
527
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1072
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
736
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
794
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2144
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1403
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
694
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3841
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2217
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2652
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2554
Мероприятия