В СОУНБ пройдет академическая книжная выставка издательской деятельности «Университет – Наука – Город – 2018»

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Выставка проходит каждые два года, в этом году приурочена к празднованию 100-летия университетского образования в Самарской области.3 сентября в 16.00 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится открытие выставки «Университет – Наука – Город – 2018» в рамках торжественного мероприятия, посвященного 100-летию университетского образования в Самарской области.4 сентября выставка продолжит свою работу в Самарской областной универсальной научной библиотеке. На выставке ведущие вузы Самарской области представят свои научные монографии, учебные и методические пособия, сборники статей, материалы конференций, вузовские научные журналы, электронные издания за 2017–2018 гг. Для издателей будет организована обучающая программа по вопросам применения государственных библиографических стандартов в современном издательском деле и по проблемам электронного книгоиздания.Также в течение всего дня будут открыты для посещения экспозиции Самарской областной универсальной научной библиотеки: «Самара, рожденная в сердце России…», «Горький и Александровская публичная библиотека в Самаре», «Иван Сергеевич Тургенев: неизвестное об известном».Приглашаем преподавателей и студентов вузов, специалистов издательств, работников науки, культуры и образования, а также всех интересующихся книжными новинками. Вход на мероприятия выставки свободный.Программа 4 сентября (с 10:00 до 17:00)- Выставка учебных и научных изданий вузов, учреждений культуры, архивов, Самарской областной универсальной научной библиотеки за 2017–2018 гг. (1 этаж, холл).- Работа лектория по актуальным вопросам издательского дела (1 этаж, Музей книги и истории библиотеки).- Комплексная выставка изданий к 200-летию И.С.Тургенева «Иван Сергеевич Тургенев: неизвестное об известном» (2 этаж, Малый выставочный зал).- Выставочная экспозиция «Горький и Александровская публичная библиотека в г. Самаре» (1 этаж, Музей книги и истории библиотеки).- Выставочная экспозиция «Самара, рожденная в сердце России…» (1 этаж, Музей книги и истории библиотеки).- Выставка одной книги «"Арифметика" Леонтия Магницкого – первый русский учебник математики» (1 этаж, Музей книги и истории библиотеки), передает пресс-служба облправительства.