В СОУНБ проходит выставка изданий «В поисках правды жизни» к 175-летию писателя Глеба Успенского

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В конце 70-х годов XIX века писатель жил в пределах Самарской губернии, сюда он приехал изучать жизнь крестьянства. Это случилось не без влияния известного «хождения в народ», охватившего в эти годы русскую интеллигенцию.Конец 70-х и начало 80-х годов – время полного расцвета таланта Успенского. Он перешел к глубокому изображению крестьянства и создал свой литературный жанр, свой стиль. В эти годы Успенский написал самые лучшие свои произведения: «Из деревенского дневника», «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли». Не только художественную, но и историческую ценность представляют «Очерки о самарской деревне». В книгу вошли не только личные впечатления, наблюдения, записи встреч, разговоров, событий, зарисовки многочисленных лиц, но и документы, сведения из истории заселения описываемых мест. Изображая самарскую деревню конца 70-х годов XIX века, Успенский выводит целую вереницу сельских людей и сетует: «Давно уже я был убежден, что деревенская жизнь тяжка, даже невыносима иной раз, не столько от материальных несовершенств и недостатков, сколько от страданий психологических, от таких нравственных бед, которые и «выплакать-то» даже нет возможности».С этими и другими прижизненными изданиями сочинений автора можно познакомиться на выставке в краеведческом отделе, на которой также будут представлены не менее интересные труды (дореволюционные и 1920-х годов) литературоведов, посвященные писательскому таланту Глеба Успенского.Выставка продлится до 31 октября, передает пресс-служба СОУНБ.