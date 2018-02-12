В СОУНБ продолжается прием работ на Областной конкурс короткого рассказа «Сестра таланта»
12 февраля 2018 21:07
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По традиции, организаторами литературного турнира являются Центр поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки и Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Самарской областной писательской организации.
В 2018 году конкурс проходит уже в пятый раз. В прошлом году оргкомитет получил более 300 заявок от участников из 34 муниципальных образований нашего региона. На этот раз для юных литераторов проведут мастер-класс, во время которого своими секретами и навыками с начинающими коллегами поделятся профессиональные писатели. Мастер-класс и финал конкурса состоятся 31 марта в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки. Прислать свой короткий рассказ можно до 8 марта на электронный адрес: sestra_talanta2018@mail.ru. Тематика рассказов свободная.
Лучшие произведения будут рекомендованы к публикации во всероссийском журнале «Русское эхо», в областном журнале «Молодёжная волна» и других литературных изданиях.
В этом году в рамках конкурса будет учреждена новая номинация - «Тройка призеров Ника Перумова», которых выберет сам писатель-фантаст. Кроме этого, участники конкурса смогут поучаствовать в открытом мастер-классе от писателя, который пройдет в день
подведения итогов - 31 марта 2018 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.
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