В СОУНБ приглашают всех желающих на творческую встречу с изобретателем Владимиром Куделькиным

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Владимир Куделькин – автор многих изобретений, внедренных в производство и имеющих важное значение для развития страны. В числе его изобретений:- Способ и система обеспечения безопасности аэропорта. Изобретение относится к средствам защиты объектов от проноса в здание опасных веществ и предотвращения террористического акта с их использованием.- Способ и система дистанционного управления охраной и обороной пограничной заставы и мина с комбинированным управлением. Изобретение относится к охранной технике и предназначено для охраны и обороны пограничной заставы.В 2014 году за крупный вклад в технический прогресс и многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность В. А. Куделькину было присвоено высокое и почетное звание «Заслуженный изобретатель РФ».Владимир Андреевич многие годы успешно руководит коллективом специалистов высокой квалификации, направляя их на плодотворную творческую работу. За два десятилетия коллектив «Интегра-С» оснастил различными видами систем более 2 000 объектов, в числе которых стратегически важные – Российские железные дороги, Росморречфлот и многие другие.На творческой встрече в библиотеке В. А. Куделькин поделится многолетним изобретательским опытом. Будут представлены описания изобретений, научные публикации, статьи, а также материалы из личного архива автора.Приглашаются все желающие. Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.